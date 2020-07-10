Заяви Міхеїла Саакашвілі про чинну грузинську владу є "ганебними" та "пропагандистськими". У грузинському парламенті заявили, що Києву доведеться давати офіційні пояснення щодо них.

Про невдоволення поведінкою колись президента Грузії, а тепер очільника виконкому Нацради реформ України Міхеїла Саакашвілі говорив 9 липня керівник парламентського комітету з оборони й безпеки Грузії Іраклій Сесіашвілі, передає Інтерфакс-Україна.

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Які саме слова Саакашвілі зачепили владу Грузії

Саакашвілі у четвер, 9 липня, записав із Києва відеозвернення до своїх прихильників у Грузії. Слова, сказані політиком, процитували низка грузинські ЗМІ:

Що чинна влада Грузії не є законною.

І що сам Саакашвілі має наміри активно сприяти зміні влади в Грузії (мовилося про парламентські вибори, заплановані у країні на жовтень).

Грузія обурена та вимагатиме у Києва пояснень

Сесіашвілі заявив журналістам, що слова Саакашвілі – це "чергова ганебна пропаганда і повна брехні заява". І все б нічого, якби Саакашвілі був лише "політичним злочинцем" у своїй країні. Але ж крім того він "представляє владу України" і є "українським чиновником".

А коли український чиновник у своїх заявах ставить під сумнів легітимність влади Грузії – на це повинна відреагувати й Україна та надати Грузії роз'яснення.

Зрештою, сам факт насторожує – що український чиновник втручається у внутрішні політичні питання Грузії.

Нагадаємо, раніше прем'єр Грузії Георгій Гахарія дивувався призначенню Саакашвілі у Нацраду реформ України, але зауважував, що це на відносини з Україною не вплине.