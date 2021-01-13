В конце декабря Литва официально узаконила название Сакартвело для Грузии – традиционное наименование последней. И это далеко не первое подобное "переименование" в истории.

Сайт 24 канала вспоминает, названия каких государств менялись за последнее столетие.

Детали Литва изменила название Грузии, на очереди – Беларусь

Грузия – Сакартвело

Сакартвело – это самоназвание, которое переводится как "страна картвелов" (картвелы – самоназвание грузин). Было бы неправильным указывать, что топоним Грузия больше не является корректным – он остается публично употребляемым даже в тех странах, где теперь официально используют традиционное название государства.

С 2005 года, на фоне ухудшения отношений с РФ, грузинское правительство начало борьбу с экзонимом "Грузия", который использует Россия и еще несколько постсоветских стран. В мире наиболее распространенным является вариант Георгия (Georgia) и его производные.

Еще в 2018 году в Литве приняли резолюцию, которая определила Сакартвело вторым неофициальным названием и прижилась в обществе она довольно быстро. В конце 2020 года Сакартвело для литовцев утвердили официально. Правительство Грузии в ответ изменило в грузинском языке название Литвы на Летува.

Сакартвело – традиционное название Грузии

Голландия – Нидерланды

С 1 января 2020 года Нидерланды официально прекратили использовать топоним "Голландия" в обозначение названия страны. Следовательно, все официальные учреждения теперь будут применять только вариант Нидерланды.

Это нужно для того, чтобы сформировать на международной арене унифицированный национальный бренд, поскольку многие годы государство чаще называли именно Голландией.

Сейчас же Северная и Южная Голландия – это провинции на западном побережье Нидерландов. С 10 до 16 века Голландия была единственным политическим объединением и доминирующим регионом голландской республики. А Королевство Нидерландов берет свое начало от поражения Наполеона в 1813 году и сейчас состоит из четырех равноправных частей – Аруба, Кюрасао, Нидерланды, и Синт-Мартен.



С начала 2020 года официальное название страны – Нидерланды / Фото Getty Images

Белоруссия – Беларусь

Когда государство провозгласило независимость – 25 августа 1991 года – то стало носить название Республика Беларусь вместо Белоруссия, как в советское время. Соответственно, правительство страны призвало мир называть ее именно так. И тогда как большинство государств кивнули и сменили топоним, Россия этого делать не стала.

Сначала Кремль употреблял новое название, но в 1995 году президент Борис Ельцин издал указ "О написании названий государств-бывших республик СССР и их столиц", которым топоним Белоруссия возвращался к употреблению в русском языке. Интересно, что в том же году в Беларуси русский язык приобрел статус государственного, однако название страны на советское менять не стали.

Таким образом в русскоязычной среде сейчас существует оба варианта, из которых правильный только один – Беларусь. Употребление старого названия страны ее жители часто воспринимают как оскорбление.

"Белоруссия" – советское название страны, признанное лишь в РФ / Фото sauletta.by

Подобная ситуация и с такими бывшими советскими странами, как Киргизия, сменившая название на Кыргызстан и Молдавия – ныне Молдова.

Цейлон – Шри-Ланка

Название Цейлон было дано Шри-Ланке в 1505 году Португальской империей – британская коронная колония была известна именно по такому топониму. В 1948 году Шри-Ланка получила независимость под названием Доминион Цейлон.

Нынешнее название страны – на сингальском языке. Еще в 1972 году оно звучало как "Свободная, суверенная и независимая Республика Шри-Ланка". А с 1978 года государство стало называться "Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка". В 2011 году правительство страны объявило план переименования в именно этот вариант во всех учреждениях, над которыми имеет власть.



"Цейлон" все же продолжают использовать в повседневной жизни / Фото Vladyslav Danilin/Dreamstime.com

Бирма – Мьянма

До 1989 года страна официально называлась Бирманский Союз, а сокращенно – Бирма. Этот топоним имеет внешнее происхождение, поэтому внутри государства популярностью не пользовался. Сами же бирманцы преимущественно использовали самоназвание страны – "Бама".

В 1988 году в стране начались массовые демонстрации против диктатуры военных. Протесты подавили и в результате военного переворота власть захватил генерал Со Маунг. Уже в 1989 году было введено военное положение, государство переименовали в Мьянму, а столицу – в Янгон. С октября 2010 года официальное название страны – Республика Союза Мьянма.

Государство носит новое название с 1989 года / Фото pinterest