У кінці грудня Литва офіційно узаконила назву Сакартвело для Грузії – традиційне найменування останньої. І це – далеко не перше подібне "перейменування" в історії.

Сайт 24 каналу згадує, назви яких держав змінювалися за останнє століття.

Деталі Литва змінила назву Грузії, на черзі – Білорусь

Грузія – Сакартвело

Сакартвело – це самоназва, яка перекладається як "країна картвелів" (картвели – самоназва грузин). Було б неправильним зазначати, що топонім Грузія більше не є коректним – він залишається публічно вживаним навіть у тих країнах, де тепер офіційно використовують традиційну назву держави.

З 2005 року, на тлі погіршення відносин з РФ, грузинський уряд розпочав боротьбу з екзонімом "Грузія", який використовує Росія і ще кілька пострадянських країн. У світі найбільш поширеним є варіант Георгія (Georgia) і його похідні.



Ще у 2018 році у Литві прийняли резолюцію, яка визначила Сакартвело другою неофіційною назвою і прижилася у суспільстві вона досить швидко. У кінці 2020 року Сакартвело для литовців затвердили офіційно. Уряд Грузії у відповідь змінив у грузинській мові назву Литви на Лєтува.



Сакартвело – традиційна назва Грузії

Голландія – Нідерланди

З 1 січня 2020 року Нідерланди офіційно припинили використовувати топонім "Голландія" на позначення назви країни. Відтак, всі офіційні установи тепер будуть застосовувати лише варіант Нідерланди.

Це потрібно для того, щоб сформувати на міжнародній арені уніфікований національний бренд, оскільки роками державу частіше називали саме Голландією.

Наразі ж Північна і Південна Голландія – це провінції на західному узбережжі Нідерландів. З 10 до 16 століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням і домінуючим регіоном Голландської республіки. А Королівство Нідерландів має свій початок від поразки Наполеона у 1813 році і наразі складається з чотирьох рівноправних частин – Аруба, Кюрасао, Нідерланди, і Сінт-Мартен.



З початку 2020 року офіційна назва країни – Нідерланди / Фото Getty Images

Білорусія – Білорусь

Коли держава проголосила незалежність – 25 серпня 1991 року – то стала носити назву Республіка Бєларусь замість "Бєлорусія", як за радянських часів. Відповідно, уряд країни закликав світ називати її саме так. І, тоді як більшість держав кивнули та змінили топонім, Росія зрештою цього робити не стала.

Спочатку Кремль вживав нову назву, але у 1995 році президент Борис Єльцин видав указ "Про написання назв держав-колишніх республік СРСР та їх столиць", яким топонім "Бєлорусія" повертався до вжитку у російський мові. Цікаво, що того ж року у Білорусі російська мова набула статусу державної, однак назву країни на радянську міняти не стали.

Таким чином у російськомовному середовищі нині існує обидва варіанти, з яких правильний лише один – Білорусь. Вживання старої назви країни її мешканці часто сприймають як образу.



"Білорусія" – радянська назва країни, визнана лише в РФ / Фото sauletta.by

Подібна ситуація і з такими колишніми радянськими країнами, як Киргизія, яка змінила назву на Киргизстан та Молдавія – нині Молдова.

Цейлон – Шрі-Ланка

Назва Цейлон була надана Шрі-Ланці у 1505 році Португальською імперією – британська коронна колонія була відома саме за таким топонімом. У 1948 році Шрі-Ланка отримала незалежність під назвою Домініон Цейлон.

Нинішня назва країни – сингальською мовою. Ще у 1972 року вона звучала як "Вільна, суверенна і незалежна Республіка Шрі-Ланка". А з 1978 року держава стала називатися "Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка". У 2011 році уряд країни оголосив план перейменування саме на цей варіант у всіх установах, над якими має владу.



"Цейлон", все ж, продовжують використовувати у повсякденному житті / Фото Vladyslav Danilin/Dreamstime.com

Бірма – М'янма

До 1989 року країна офіційно називалася Бірманський Союз, а скорочено – Бірма. Цей топонім має зовнішнє походження, тому всередині держави популярністю не користувався. Самі ж бірманці переважно використовували самоназву країни – "Бама".

У 1988 році в країні почалися масові демонстрації проти диктатури військових. Протести придушили та, в результаті військового перевороту, владу захопив генерал Со Маунг. Уже у 1989 році було введено воєнний стан, державу перейменували на М'янму, а столицю – на Янгон. З жовтня 2010 року офіційна назва країни – Республіка Союзу М'янма.



Держава носить нову назву з 1989 року / Фото pinterest