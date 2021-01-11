Литовський уряд змінив офіційну назву Грузії на Сакартвело, адже саме так грузини називають свою країну. Крім того, Литва планує також перейменувати Білорусь.

Що заявляють у Литві

Назву Білорусі зміняють лише у випадку, якщо самі білоруси цього захочуть. Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, інформує BNS.

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Глава литовського МЗС вже обговорив це питання з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

За словами Ландсбергіса, назва держави, яку використовують литовці, повинна показувати той факт, що назва країни "Білорусь" означає "Біла Русь".

Ім'я, яким ми називаємо своїм сусідом, не повинно формувати розуміння Білорусі як частини Росії під час окупації,

– наголосив міністр.

Він додав: "Якщо білоруси цього забажають, ми будемо раді розглянути це питання. Звичайно, після отримання запиту ми також попросимо консультації лінгвістів".

Зверніть увагу! Грузинська назва "Сакартвело" походить від основного центрального грузинського регіону Картлі, навколо якого сформувалася середньовічна культура грузин. Однак у більшості мов закріпилась латинська назва Georgia.