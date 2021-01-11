Литовское правительство сменило официальное название Грузии на Сакартвело, ведь именно так грузины называют свою страну. Кроме того, Литва планирует также переименовать Беларусь.

Что заявляют в Литве

Название Беларуси изменят только в случае, если сами белорусы этого захотят. Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, информирует BNS.

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Глава литовского МИД уже обсудил этот вопрос с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

По словам Ландсбергиса, название государства, которое используют литовцы, должно показывать тот факт, что название страны "Беларусь" означает "Белая Русь".

Имя, которым мы называем своего соседа, не должно формировать понимание Беларуси как части России во время оккупации,

– подчеркнул министр.

Он добавил: "Если белорусы этого пожелают, мы будем рады рассмотреть этот вопрос. Конечно, после получения запроса мы также попросим консультации лингвистов".

Обратите внимание! Грузинское название "Сакартвело" происходит от основного центрального грузинского региона Картли, вокруг которого сформировалась средневековая культура грузин. Однако в большинстве языков закрепилось латинское название Georgia.