Литва сменила название Грузии, на очереди – Беларусь
Литовское правительство сменило официальное название Грузии на Сакартвело, ведь именно так грузины называют свою страну. Кроме того, Литва планирует также переименовать Беларусь.
Что заявляют в Литве
Название Беларуси изменят только в случае, если сами белорусы этого захотят. Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, информирует BNS.
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Глава литовского МИД уже обсудил этот вопрос с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
По словам Ландсбергиса, название государства, которое используют литовцы, должно показывать тот факт, что название страны "Беларусь" означает "Белая Русь".
Имя, которым мы называем своего соседа, не должно формировать понимание Беларуси как части России во время оккупации,
– подчеркнул министр.
Он добавил: "Если белорусы этого пожелают, мы будем рады рассмотреть этот вопрос. Конечно, после получения запроса мы также попросим консультации лингвистов".
Что известно о названии Белая РусьБелая Русь – это историческая территория, на которой была расположена часть земель нынешней Беларуси. В XIII веке это название начали использовать для обозначения современной Беларуси. Впрочем, в конце XIX века идеологи Белорусского национального движения сменили название своей страны на "Беларусь".
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