Глава оборонного ведомства Грузии призвал украинские власти вернуть украинского посла в Тбилиси и не требовать от его страны введения санкций против государства-агрессора – России.

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Министр обороны Грузии обратился к украинским властям

Джуаншер Бурчуладзе отметил важность отношения грузинского общества к украинцам. По его словам, граждане Украины не скрывают этот фактор. Он считает, что пока нет другой страны, которая может похвастаться таким же отношением к украинцам, как Грузия.

Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те образы, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир.

– добавил министр обороны Грузии.

Бурчуладзе также заявил, что претензии по поводу не присоединения Грузии к санкциям – ошибочны. Министр подчеркнул, что официальный Тбилиси поддержал все критически важные санкции. Речь идет о:

ООН,

Совете Европы.

Он также уверен, что его стране не стоит приобщаться к тем санкциям, "которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии".

Что не так с позицией Грузии

Обычные грузины активно поддерживают Украину. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в киевском метро заявил, что граждане Грузии активно помогают Украине непосредственно на поле боя, а также:

волонтерят,

передают гуманитарную помощь,

выходят на протесты в Грузии.

Однако официальная позиция грузинских властей вызывает немало вопросов. В Тбилиси заявили о поддержке Украины, но фактически страна продолжает движение в фарватере российской политики. В частности, украинский гарант осудил шаги и решения властей Грузии.

По словам Зеленского, он не понимает позиции дружественной страны по поводу отказа вводить санкции против России, которая также оккупировала часть ее территории. Что касается возвращения посла Украины в Тбилиси, то это произойдет, когда в Киеве почувствуют поддержку Украины со стороны лидеров грузинских властей.

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