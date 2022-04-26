Очільник оборонного відомства Грузії закликав українську владу повернути українського посла в Тбілісі та не вимагати від його країни запровадження санкцій проти держави-агресорки – Росії.

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Міністр оборони Грузії звернувся до української влади

Джуаншер Бурчуладзе відзначив важливість ставлення грузинського суспільства до українців. За його словами, громадяни України не приховують цей фактор. Він вважає, що наразі немає іншої країни, яка може похвалитися таким самим ставленням до українців, як Грузія.

Відкликання посла, звичайно ж, було помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни й настане мир,

– додав міністр оборони Грузії.

Бурчуладзе також заявив, що претензії щодо не приєднання Грузії до санкцій – помилкове. Міністр підкреслив, офіційний Тбілісі підтримав усі критично важливі санкції. Йдеться про:

ООН,

Раду Європи.

Він також переконаний, що його країні не варто долучатися до тих санкцій, "які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії".

Що не так з позицією Грузії

Звичайні грузини активно підтримують Україну. Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у київському метро заявив, що громадяни Грузії активно допомагають Україні безпосередньо на полі бою, а також:

волонтерять,

передають гуманітарну допомогу,

виходять на протести у Грузії.

Проте офіційна позиція грузинської влади викликає чимало запитань. У Тбілісі заявили про підтримку України, але фактично країна продовжує рух у фарватері російської політики. Зокрема, український гарант засудив кроки та рішення влади Грузії.

За словами Зеленського, він не розуміє позиції дружньої країни щодо відмови запроваджувати санкції проти Росії, яка також окупувала частину її території. Щодо повернення посла України до Тбілісі, то це станеться, коли у Києві відчують підтримку України з боку лідерів грузинської влади.

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