Мужчины при поддержке грузинских волонтеров занимаются оформлением документов. Это нужно для того, чтобы вернуться в Украину.

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В Грузию впустили украинцев, которых незаконно вывезла Россия

Активисты проекта Volunteers Tbilisi рассказали, что эти мужчины раньше отбывали наказание в херсонских колониях Однако перед самым освобождением города их переселили в колонию, находящуюся неподалеку от России.

После увольнения их перевели в депортационный центр в Волгограде, где им издали постановления о запрете въезда в Россию сроком на восемь лет. Далее мужчины попытались пересечь грузинскую границу с Россией, но пограничники отказали им во въезде.

Свое решение они аргументировали необходимостью официального ответа МИД Украины. Однако, как сообщил в комментарии 24 Канала спикер МИД Украины Олег Николенко никакой информации относительно этих украинцев у министерства не было.

Активисты также подчеркнули, что только у четырех мужчин на руках были паспорта Украины. А еще у троих была только справка об освобождении из российских колоний.

Таким образом, бывшие заключенные просидели в буферной зоне изнурительные 15 дней, находясь в некомфортных условиях и даже прибегая ко сну на полу. В знак протеста один из бывших заключенных прибег к самоповреждению, порезав себе вены.

В ночь на 25 октября семь из этих мужчин наконец-то прибыли на автобусную станцию Дидубе в городе Тбилиси, ища убежища и дальнейшей помощи. Сами мужчины подчеркнули, что просто граждане Украины и стремятся вернуться домой.

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