Наразі чоловіки за підтримки грузинських волонтерів займаються оформленням документів. Це потрібно для того, щоб змогти повернутися в Україну.

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У Грузію впустили українців, яких незаконно вивезла Росія

Активісти проєкту Volunteers Tbilisi розповіли, що ці чоловіки раніше відбували покарання у херсонських колоніях. Проте перед самим звільненням міста їх переселили в колонію, що була неподалік від Росії.

Після звільнення їх перевели в депортаційний центр у Волгограді, де їм видали постанови про заборону в'їзду в Росію терміном на вісім років. Далі чоловіки спробували перетнути грузинський кордон з Росією, але прикордонники відмовили їм у в’їзді.

Своє рішення вони аргументували необхідністю офіційної відповіді МЗС України. Однак, як повідомив у коментарі 24 Каналу речник МЗС України Олег Ніколенко жодної інформації стосовно цих українців у міністерства не було.

Активісти також наголосили, що тільки в чотирьох чоловіків на руках були паспорта України. А ще троє мали лише довідку про звільнення з російських колоній.

Таким чином, колишні в’язні просиділи в буферній зоні виснажливі 15 днів, перебуваючи в некомфортних умовах і навіть вдаючись до сну на підлозі. На знак протесту один із колишніх ув'язнених вдався до самоушкодження, порізавши собі вени.

У ніч на 25 жовтня семеро з цих чоловіків нарешті прибули на автобусну станцію Дідубе в місті Тбілісі, шукаючи притулку та подальшої допомоги. Самі чоловіки наголосили, що просто є громадянами України й прагнуть повернутися додому.

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