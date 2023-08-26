Відомо, що їх не впускають до Грузії. А в нейтральній смузі шестеро громадян України перебувають вже понад тиждень. Їхню ситуацію вже вивчає Міністерство закордонних справ.

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Українців не впустили до Росії: що відомо

За наявною інформацією, з Росії до Грузії не впустили шістьох українських чоловіків. Відомо, що п'ятеро з них були ув'язненими на Херсонщині, після чого їх незаконно вивезли до країни-агресорки.

Що стосується шостого українця, то він в'їхав до Росії, після чого потрапив до фільтраційного табору. Чоловік звільнився та прагнув покинути країну, перебравшись до Грузії, але йому не вдалося.

Про те, що грузинські прикордонники не впустили українців, розповів глава організації Unmode, що займається допомогою херсонським ув'язненим, Айдан Федосик. Нашим громадянам відмовили, пославшись на "інші причини".

За словами Федосика, українці категорично відмовляються знову їхати до Росії. Станом на 25 серпня, вони вже восьму добу перебувають у буферній зоні біля пункту пропуску Верхній Ларс.

Українці надіялися, що зможуть вибратися з Росії транзитом через Грузію. Вони приїхали до кордону між двома державами в ніч на 17 серпня. Втім, грузинські прикордонники вирішили їх не впускати на територію своєї країни.

Волонтери допомагають українцям

Матір одного з чоловіків спілкувалася з журналістами. За її словами, сина з буферної зони назад у Росію намагалися забрати російські силовики. На щастя, його вдалося "відбити" силами решти українців та грузинських прикордонників. Після цього громадяни нашої держави намагаються перебувати якомога ближче до пункту пропуску Грузії.

Один із шести українців, котрий представився Михайлом Стріляним, спілкувався з журналістами "Суспільного". Він розповів, що сплять наші громадяни на підлозі на двох матрацах. Вони отримують їжу та воду від волонтерів.

За словами Стріляного, 31 травня він прилетів до аеропорту Адлер. Чоловік прагнув забрати до Європи сестру, адже проживає там.

В аеропорту на КПП мені дали папірець, де було необхідно підписати, що я підтримую "СВО", що я підтримую входження Херсонської, Запорізької областей до складу Росії, що я підтримую російський Крим і ще перелік з 11 питань. Я відмовився їх підписувати, після чого мене завели в окремий кабінет в аеропорту і почали бити,

– розповів він про своє затримання.

Чоловік добу провів у Сочинському районному відділі поліції. Після цього Сочинський міський суд засудив його до 15 діб ув'язнення. Мотивували це буцімто непокорою співробітникам поліції.

Щойно він відбув 15 діб, його зустріли під час виходу співробітники поліції. І все повторилося. Чоловік чотири рази отак потрапляв до СІЗО, провівши там загалом 58 днів. Розповідає, що його періодично били, принижували, називали нацистом, хохлом. Усе за його позицію та те, що не підтримує так звану "СВО".

Пізніше Стріляний потрапляє у депортаційну в'язницю. Там він знайомиться з колишніми ув'язненими з Херсонщини та Запоріжжя. Їх силоміць вивезли з України, коли під окупацію потрапили регіони, в яких вони мешкали.

Чоловік зауважив, що на грузинський кордон їх привезли у наручниках. На КПП їм поставили печатку, яка забороняє в'їзд назад у Росію. Втім, і до Грузії їх не впустили.

Що кажуть у МЗС

Почнімо з того, що МЗС Грузії відразу ж сповістило Київ про те, що сталося. Це зробили, щоб посприяти поверненню наших громадян додому. Вже провели зустріч з повіреним у справах України Олександром Шульгою. У МЗС сказали журналістам, що працюють над тим, щоб повернути шістьох громадян.

Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб та юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, опрацьовується питання їхнього повернення до України,

– повідомили у пресслужбі МЗС України.

Громадяни нашої держави розповіли, що у двох із них є з собою закордонні паспорти. Один ще й має посвідку на проживання однієї із країн Європи. Ще четверо мають ID-картки. Вони переконують, що з їхніми документами відсутні проблеми.