У мережу потрапило відео, на якому вуличні музиканти у Грузії співають російські пісні. Одному з місцевих жителів це не сподобалося і він спробував зупинити хлопців.

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Чоловік не хотів слухати російську музику

Музиканти на відео співають пісню "Что такое осень" гурту "ДДТ". Потім до них несподівано підійшов чоловік та прокричав у мікрофон відому усім фразу українського прикордонника із острова Зміїний: "Російський воєнний корабель, іди на**й!".

Реакція на російську музику у Грузії: дивіться відео

Хлопці відреагували на цей випад глузливим "Повтори ще раз". Вочевидь, вони не розуміють, що російські пісні у Грузії, 20% території якої окуповано, а 300 тисяч громадян стали біженцями через російське вторгнення, це не нормально.

Ймовірно, невдоволений чоловік також виступає у проти війни в Україні, адже для висловлення своєї позиції використав саме фразу українського прикордонника.

У Грузії на Руставелі російські пісні! Я люблю творчість! Я художник. Це мій малюнок на футболці... Але слухати російські пісні! Я не хочу,

– кричав грузинською розлючений чоловік.

Його стримали інші люди, які стояли біля музикантів.

Грузія – Росія: у якому стані відносини двох держав зараз

Грузія – одна із країн, яка стала жертвою російської агресії. Попри це економіка країни й досі сильно залежить від країни-агресорки. Росіяни впливають на ріст ВВП, купують нерухомість, переказують кошти тощо. Водночас грузинська влада все ще не підтримує західні санкції проти Росії та навіть допомагає їх обходити.

Росія до початку війни в Україні 2014 року досить "дружньо" товаришувала й з іншими сусідніми країнами, як от Грузія. Ця "дружба" навіть переросла у війну, коли у 2008 році росіяни незаконно окупували Південну Осетію й Абхазію. Після такого розвитку подій влада країни розірвала будь-які дипломатичні зв'язки з агресоркою.

Але через 14 років опісля цих трагічних подій Грузія продовжує будувати тісні економічні зв'язки з країною, яка "відхапала" у неї понад 20% території. Це одна п'ята території усієї Грузії.