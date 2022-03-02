Грузия официально подаст заявку

Грузия 3 марта подаст в ЕС заявку о вступлении в организацию. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

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Также информацию подтвердил глава парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе.

Грузия подает заявку вслед за Украиной

  • Подать заявку в ЕС раньше решила Украина. В частности, президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на членство Украины в ЕС.
  • Украина хочет попасть в Евросоюз по специальной процедуре. В поддержку быстрого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.
  • После этого в Европарламенте рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Процесс вступления запустится уже в этом месяце, ведь 24 – 25 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС.