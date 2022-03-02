Грузия официально подаст заявку

Грузия 3 марта подаст в ЕС заявку о вступлении в организацию. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

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Также информацию подтвердил глава парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе.

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