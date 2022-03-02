Грузія офіційно подасть заявку
Грузія 3 березня подасть до ЄС заявку про вступ до організації. Про це повідомив спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі.
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Також інформацію підтвердив голова парламентського комітету із закордонних справ Грузії Ніколоз Самхарадзе.
Грузія подає заявку вслід за Україною
- Подати заявку в ЄС раніше вирішила Україна. Зокрема, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в ЄС.
- Україна хоче потрапити до Євросоюзу за спеціальною процедурою. На підтримку швидкого вступу нашої країни до ЄС президенти 8 країн написали відкритий лист.
- Після цього у Європарламенті рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Процес вступу запуститься вже цього місяця, адже 24 – 25 березня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС.
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