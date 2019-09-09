Грузия не признала так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму

В Министерстве иностранных дел Грузии выступили с критикой проведения так называемых "местных выборов" в оккупированном РФ Крыму. Также ведомство поддержало суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД страны, которую ведомство распространило в своем твиттере.

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Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые местные выборы в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией,

– говорится в сообщении.

Кроме Грузии результатах проведения так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму не признают Литва и Латвия. Страны также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

К слову, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения Россией "местных выборов" в оккупированном Крыму и Севастополе. МИД считает, что нарушение оккупантом норм международного права должно влечь за собой усиление экономического и политического давления.

Что известно о "выборы" в оккупированном Крыму?В России 8 сентября проходит "местные выборы". Оккупационная администрация Крыма проводит голосование на российских "выборах в парламент" Севастополя и местных органов власти.



На аннексирована полуострове открыли 180 участков и подготовили 637 тысяч бюллетеней. Прокуратура Крыма призывает жителей не идти на "выборы", а в Евросоюзе уверяют: голосования не признают, как и предыдущие "выборы" в Крыму, проведенные оккупантами.