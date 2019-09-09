03:07
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Грузія не визнала так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму

      18 Читать новость на русском
      У Грузії не визнають "вибори" в окупованому Криму
      У Грузії не визнають "вибори" в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ Грузії виступили з критикою проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому РФ Криму. Також відомство підтримало суверенітет та територіальну цілісність України.

      Про це йдеться в заяві МЗС країни, яку відомство поширило у своєму твітері.

      Читайте також: У Грузії прем'єром став Гахарія, якого опозиція називає "людиною Москви"

      Грузія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окупованих Росією,
      – йдеться в повідомленні.

      Крім Грузії результати проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму не визнають Литва та Латвія. Країни також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

      До слова, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією "місцевих виборів" в окупованому Криму та Севастополі. МЗС вважає, що порушення окупантом норм міжнародного права повинне тягти за собою посилення економічного і політичного тиску.

      Що відомо про "вибори" в окупованому Криму?У Росії 8 вересня проходять "місцеві вибори". Окупаційна адміністрація Криму проводить голосування на російських "виборах до парламенту" Севастополя і місцевих органів влади.

      На анексованому півострові відкрили 180 дільниць та підготували 637 тисяч бюлетенів. Прокуратура Криму закликає жителів не йти на "вибори", а в Євросоюзі запевняють: голосування не визнають, як і попередні "вибори" у Криму, проведені окупантами.

      blog_ava
      Повернемося, коли "цього" повалять, – Кольченко про повернення у Крим
      8 вересня
      1851
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Новини Росії Новини Грузії Литва Латвія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 вересня , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 1501
      Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      8 вересня , 19:30 Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      786
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      8 вересня , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 8116
      Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      8 вересня , 18:00 Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      Антон Голобородько 1373
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      8 вересня , 16:04 Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      16763
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук