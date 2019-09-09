Грузія не визнала так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму

У Міністерстві закордонних справ Грузії виступили з критикою проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому РФ Криму. Також відомство підтримало суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це йдеться в заяві МЗС країни, яку відомство поширило у своєму твітері.

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Грузія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окупованих Росією,

– йдеться в повідомленні.

Крім Грузії результати проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму не визнають Литва та Латвія. Країни також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

До слова, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією "місцевих виборів" в окупованому Криму та Севастополі. МЗС вважає, що порушення окупантом норм міжнародного права повинне тягти за собою посилення економічного і політичного тиску.

Що відомо про "вибори" в окупованому Криму?У Росії 8 вересня проходять "місцеві вибори". Окупаційна адміністрація Криму проводить голосування на російських "виборах до парламенту" Севастополя і місцевих органів влади.



На анексованому півострові відкрили 180 дільниць та підготували 637 тисяч бюлетенів. Прокуратура Криму закликає жителів не йти на "вибори", а в Євросоюзі запевняють: голосування не визнають, як і попередні "вибори" у Криму, проведені окупантами.