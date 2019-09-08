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      МЗС закликало до нових санкцій проти Росії через "вибори" в окупованому Криму

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      МЗС України рішуче засуджує російські "вибори" у Криму
      МЗС України рішуче засуджує російські "вибори" у Криму / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією "місцевих виборів" в окупованому Криму та Севастополі. МЗС вважає, що порушення окупантом норм міжнародного права повинне тягти за собою посилення економічного і політичного тиску.

      Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права, наголошує МЗС.

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      Відтак одним з ключових обов'язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства суверенної держави України.

      Крмі того, міністерство заявляє, що проведення псевдовиборів порушує як Українське законодавство, так і низку міжнародних нормативно-правових актів. Зокрема:

      • Конституції та законодавства України;
      • Статут ООН;
      • Женевську конвенцію;
      • Меморандум про гарантії безпеки України від 1994 року;
      • резолюції Генеральної асамблеї ООН;
      • цілу низку двосторонніх угод між Україною та Росією.

      МЗС України наголошує, що результати незаконного голосування є юридично нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

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      "Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", – запевняє Міністерство закордонних справ.

      Будь-які кроки до послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу, зокрема, безумовне відновлення роботи Росії у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень, підкреслює МЗС.

      Що відомо про "вибори" в окупованому Криму?У Росії 8 вересня проходять "місцеві вибори". Окупаційна адміністрація Криму проводить голосування на російських "виборах до парламенту" Севастополя і місцевих органів влади.

      На анексованому півострові відкрили 180 дільниць та підготували 637 тисяч бюлетенів. Прокуратура Криму закликає жителів не йти на "вибори", а в Євросоюзі запевняють: голосування не визнають, як і попередні "вибори" у Криму, проведені окупантами.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму МЗС України Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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