МЗС закликало до нових санкцій проти Росії через "вибори" в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією "місцевих виборів" в окупованому Криму та Севастополі. МЗС вважає, що порушення окупантом норм міжнародного права повинне тягти за собою посилення економічного і політичного тиску.

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права, наголошує МЗС.

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Відтак одним з ключових обов'язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства суверенної держави України.

Крмі того, міністерство заявляє, що проведення псевдовиборів порушує як Українське законодавство, так і низку міжнародних нормативно-правових актів. Зокрема:

Конституції та законодавства України;

Статут ООН;

Женевську конвенцію;

Меморандум про гарантії безпеки України від 1994 року;

резолюції Генеральної асамблеї ООН;

цілу низку двосторонніх угод між Україною та Росією.

МЗС України наголошує, що результати незаконного голосування є юридично нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

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"Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", – запевняє Міністерство закордонних справ.

Будь-які кроки до послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу, зокрема, безумовне відновлення роботи Росії у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень, підкреслює МЗС.

Що відомо про "вибори" в окупованому Криму?У Росії 8 вересня проходять "місцеві вибори". Окупаційна адміністрація Криму проводить голосування на російських "виборах до парламенту" Севастополя і місцевих органів влади.



На анексованому півострові відкрили 180 дільниць та підготували 637 тисяч бюлетенів. Прокуратура Криму закликає жителів не йти на "вибори", а в Євросоюзі запевняють: голосування не визнають, як і попередні "вибори" у Криму, проведені окупантами.