Грузия обвинила Россию в серьезных военных преступлениях и агрессии

Российская Федерация несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время военного конфликта между РФ и Грузией в августе 2008 года.

Об этом на слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заявил представитель Грузии Бен Эммерсон, передает DW.com.

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Грузинская сторона утверждает, что российские войска и власти Южной Осетии при поддержке России атаковали мирных жителей Грузии,

– отмечает издание.

В то же время, российская сторона назвала безосновательными такие обвинения в свой адрес.

"Российские военнослужащие только защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", – заявили в Минюсте РФ.

Во время заседания ЕСПЧ по делу "Грузия против России" заслушал позиции обеих сторон конфликта. Суд объявит о решении позже.

По информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек, включая военных и мирных жителей.

Напомним, в октябре 2015 года Международный уголовный суд в Гааге начал расследование грузино-российского конфликта в 2008 году.