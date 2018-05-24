Грузия обвинила Россию в серьезных военных преступлениях и агрессии
Российская Федерация несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время военного конфликта между РФ и Грузией в августе 2008 года.
Об этом на слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заявил представитель Грузии Бен Эммерсон, передает DW.com.
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Грузинская сторона утверждает, что российские войска и власти Южной Осетии при поддержке России атаковали мирных жителей Грузии,
– отмечает издание.
В то же время, российская сторона назвала безосновательными такие обвинения в свой адрес.
"Российские военнослужащие только защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", – заявили в Минюсте РФ.
Во время заседания ЕСПЧ по делу "Грузия против России" заслушал позиции обеих сторон конфликта. Суд объявит о решении позже.
По информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек, включая военных и мирных жителей.
Напомним, в октябре 2015 года Международный уголовный суд в Гааге начал расследование грузино-российского конфликта в 2008 году.
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