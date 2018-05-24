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Грузія звинуватила Росію у серйозних військових злочинах та агресії

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Грузія звинуватила Росію у військових злочинах на тероторії своєї держави
Грузія звинуватила Росію у військових злочинах на тероторії своєї держави / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація несе відповідальність за загибель сотень мирних жителів під час військового конфлікту між РФ та Грузією в серпні 2008 року.

Про це на слуханнях у Великій палаті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заявив представник Грузії Бен Еммерсон, передає DW.com.

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Грузинська сторона стверджує, що російські війська і влада Південної Осетії за підтримки Росії атакували мирних жителів Грузії,
– зауважує видання.

У той же час, російська сторона назвала безпідставними такі звинувачення на свою адресу.

"Російські військовослужбовці лише захищали цивільне населення Південної Осетії від нападу грузинських військ", – заявили в Мін'юсті РФ.

Під час засідання ЄСПЛ по справі "Грузія проти Росії" заслухав позиції обох сторін конфлікту. Суд оголосить про рішення пізніше.

За інформацією міжнародних спостерігачів, під час військових дій на території Грузії в серпні 2008 року з обох сторін загинули близько 850 осіб, включаючи військових та мирних жителів.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Міжнародний кримінальний суду в Гаазі розпочав розслідування грузинсько-російського конфлікту у 2008 році.

Теги: Південна Осетія Європейський суд Новини політики Новини Грузії Новини Росії війна
Джерело: 24 Канал
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