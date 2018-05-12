"Стоп Москва" і "Ми не потребуємо Путіна": у Тбілісі масові акції протесту

Столицю Грузії Тбілісі охопили масові акції протесту, які розпочались після того, як правоохоронці провели так звані антинаркотичні рейди у двох нічних клубах.

Відвідувачі нічних клубів, у яких проводились рейди стверджують, що правоохоронці застосували до них силу, інформує DW.

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12 травня на площі перед будівлею парламенту Грузії у Тбілісі зібралась багатолюдна акція протесту.

Учасники вимагають, зокрема, відставки прем'єр-міністра Георгія Квірікашвілі та глави МВС Грузії Георгія Гахарії.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загалом на площі зібралися від 2 до 5 тисяч осіб.

Крім відставки прем'єра і глави МВС, учасники акції також вимагають звільнення поліцейських, які брали участь у спецоперації.

До місця проведення акції, окрім правоохоронців, зігнали мобілізовані загони спецназу та водомети.

Мітингувальники тримають в руках плакати із написами "Стоп Москва" та "Ми не потребуємо Путіна тут".

В ніч на 12 травня у двох тбіліських нічних клубах "Басіані" та "Галереї" відбулись так звані антинаркотичні рейди, які й спровокували акції протесту. У поліції стверджують, що силову акцію провели після загибелі від передозування наркотиками кількох людей, які відвідували ці клуби, а внаслідок спецоперації затримали 8 ймовірних наркоторгівців.