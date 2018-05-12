"Стоп Москва" и "Мы не нуждаемся в Путине": в Тбилиси массовые акции протеста

Столицу Грузии Тбилиси охватили массовые акции протеста, которые начались после того, как правоохранители провели так называемые антинаркотические рейды в двух ночных клубах.

Посетители ночных клубов, в которых проводились рейды утверждают, что правоохранители применили к ним силу, передает DW.

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12 мая на площади перед зданием парламента Грузии в Тбилиси собралась многолюдная акция протеста.

Участники требуют, в частности, отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Местные СМИ пишут, что всего на площади собрались от 2 до 5 тысяч человек.

Помимо отставки премьера и главы МВД, участники акции также требуют увольнения полицейских, участвовавших в спецоперации.

К месту проведения акции, кроме правоохранителей, согнали мобилизированные отряды спецназа и водометы.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Стоп Москва" и "Мы не нуждаемся в Путине здесь".

В ночь на 12 мая в двух тбилисских ночных клубах "Басиани" и "Галерее" состоялись так называемые антинаркотические рейды, которые и спровоцировали акции протеста. В полиции утверждают, что силовую акцию провели после гибели от передозировки наркотиками нескольких людей, которые посещали эти клубы, а в результате спецоперации задержали 8 предполагаемых наркоторговцев.