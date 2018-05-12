21:26
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Стоп Москва" и "Мы не нуждаемся в Путине": в Тбилиси массовые акции протеста

1442 Читати новину українською

Столицу Грузии Тбилиси охватили массовые акции протеста, которые начались после того, как правоохранители провели так называемые антинаркотические рейды в двух ночных клубах.

Посетители ночных клубов, в которых проводились рейды утверждают, что правоохранители применили к ним силу, передает DW.

Читайте также: Российский оппозиционер рассказал, возможна ли в ближайшее время смена власти в РФ

12 мая на площади перед зданием парламента Грузии в Тбилиси собралась многолюдная акция протеста.

Участники требуют, в частности, отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Местные СМИ пишут, что всего на площади собрались от 2 до 5 тысяч человек.

Помимо отставки премьера и главы МВД, участники акции также требуют увольнения полицейских, участвовавших в спецоперации.

К месту проведения акции, кроме правоохранителей, согнали мобилизированные отряды спецназа и водометы.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Стоп Москва" и "Мы не нуждаемся в Путине здесь".

В ночь на 12 мая в двух тбилисских ночных клубах "Басиани" и "Галерее" состоялись так называемые антинаркотические рейды, которые и спровоцировали акции протеста. В полиции утверждают, что силовую акцию провели после гибели от передозировки наркотиками нескольких людей, которые посещали эти клубы, а в результате спецоперации задержали 8 предполагаемых наркоторговцев.

Теги: Фотоновости протесты Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 265
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 448
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1270
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 218
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
203
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук