Грузия отказалась пускать россиян из Армении через свою территорию
Власти Грузии отказались пропускать через свою территорию россиян, которые хотят вернуться в РФ из Армении сухопутным путем.
Про це повідомили у посольстві Росії у Вірменії на сторінці у фейсбуці.
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Дипломати рекомендували росіянам скористатися поки ще чинним авіасполученням між Росією і Вірменією.
Наполегливо рекомендуємо громадянам Росії негайно скористатися поки ще зберігається можливістю покинути Вірменію, використовуючи авіасполучення,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що станом на 29 березня у Грузії на коронавірус захворіли 90 людей, одужати вдалося 14 людям. Тоді як у Вірменії ситуація набагато гірша – там на коронавірус захворіли 407 людей, 30 – померли, одужали 30 людей. У Вірменії посилили режим надзвичайного стану.
Коронавірус у Грузії: головне
- Перший випадок коронавірусу у Грузії зафіксували 25 лютого, наразі кількість хворих збільшилася до 90 людей.
- Коронавірусом захворів громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану. Грузія, як і низка країн, припинили авіасполучення з Італією через спалах хвороби.
- На коронавірус захворіли низка грузинських політиків. Помічник МОЗ Грузії пішов на двотижневу самоізоляцію після того, як його дружина захворіла на COVID-19.
- 21 березня Грузія запровадила надзвичайний стан через коронавірус. Запровадили лише обов'язкові певні обмеження, але не обмежуються свобода слова, свобода ЗМІ, політичні права, не вводиться комендантська година.
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