Грузия отказалась пускать россиян из Армении через свою территорию

Власти Грузии отказались пропускать через свою территорию россиян, которые хотят вернуться в РФ из Армении сухопутным путем.

Про це повідомили у посольстві Росії у Вірменії на сторінці у фейсбуці.

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Дипломати рекомендували росіянам скористатися поки ще чинним авіасполученням між Росією і Вірменією.

Наполегливо рекомендуємо громадянам Росії негайно скористатися поки ще зберігається можливістю покинути Вірменію, використовуючи авіасполучення,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що станом на 29 березня у Грузії на коронавірус захворіли 90 людей, одужати вдалося 14 людям. Тоді як у Вірменії ситуація набагато гірша – там на коронавірус захворіли 407 людей, 30 – померли, одужали 30 людей. У Вірменії посилили режим надзвичайного стану.

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