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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Грузія відмовилася пускати росіян з Вірменії через свою територію

      - Читать новость на русском
      Грузія не пустить росіян через свою територію / unsplash.com

      Влада Грузії відмовилася пропускати через свою територію росіян, які хочуть повернутися до РФ з Вірменії сухопутним шляхом.

      Про це повідомили у посольстві Росії у Вірменії на сторінці у фейсбуці.

      Важливо Як і яким шляхом до України можна повернутися з-за кордону на авто: поради від МЗС

      Дипломати рекомендували росіянам скористатися поки ще чинним авіасполученням між Росією і Вірменією.

      Наполегливо рекомендуємо громадянам Росії негайно скористатися можливістю покинути Вірменію, використовуючи авіасполучення,
      – мовиться у повідомленні.

      Зауважимо, що станом на 29 березня у Грузії на коронавірус захворіли 90 людей, одужати вдалося 14 людям. Тоді як у Вірменії ситуація набагато гірша – там на коронавірус захворіли 407 людей, 30 – померли, одужали 30 людей. У Вірменії посилили режим надзвичайного стану.

      Коронавірус у Грузії: головне

      • Перший випадок коронавірусу у Грузії зафіксували 25 лютого, наразі кількість хворих збільшилася до 90 людей.
      • Коронавірусом захворів громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану. Грузія, як і низка країн, припинили авіасполучення з Італією через спалах хвороби.
      • На коронавірус захворіли низка грузинських політиків. Помічник МОЗ Грузії пішов на двотижневу самоізоляцію після того, як його дружина захворіла на COVID-19.
      • 21 березня Грузія запровадила надзвичайний стан через коронавірус. Запровадили лише обов'язкові певні обмеження, але не обмежуються свобода слова, свобода ЗМІ, політичні права, не вводиться комендантська година.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Надзвичайний стан Новини Вірменії Новини Росії Новини Грузії
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