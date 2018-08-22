Грузия подала иск против России в Европейский суд: известна суть

Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Так, Россию обвиняют в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин на временно оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает Министерство юстиции Грузии.

По данным Минюста, Грузия предоставила соответствующие доказательства ЕСПЧ и поставила вопрос об ответственности России на оккупированных территориях Грузии и административной практики нарушений прав населения по линии оккупации.

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Требование Грузии заключается в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованная оккупация Россией и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции, статью 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на защиту семейной жизни),

– отметили в Минюсте.

Власти страны также отметили, что российские власти не способствуют Грузии в поиске преступников и подозреваемых, скрывающихся на территории РФ.

"Несмотря на преступления, совершенные под российской оккупацией на оккупированных территориях, прокуратура Грузии не имеет возможности полностью определить все обстоятельства преступлений и наказать всех виновных. Кроме того, по-прежнему невозможно арестовать подозреваемых, поскольку они находятся на оккупированных территориях", – заявили в грузинском министерстве.

Кроме того, отмечается, что Грузия имеет два межгосударственных иска к России.

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"Среди первых исков, касающихся депортации грузинских граждан из России, решение уже известно, и это дело закончилось победой Грузии. Второй иск о войне в августе 2008 года был представлен Министерством юстиции Грузии на заключительном заседании (23 мая 2018) и сейчас ожидает решения", – сообщили в грузинском Минюсте.

К слову, в мае США призвали Россию вывести все ее войска и вооруженные формирования с временно оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии.