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Грузія подала позов проти Росії до Європейського суду: відома суть

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Грузія подала позов проти Росії до ЄСПЛ
Грузія подала позов проти Росії до ЄСПЛ / Ілюстративне фото

Грузія подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Так, Росію звинувачують у масових порушеннях прав людини та переслідуванні етнічних грузинів на тимчасово окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

Про це повідомляє Міністерство юстиції Грузії.

За даними Мін'юсту, Грузія надала відповідні докази ЄСПЛ і порушила питання про відповідальність Росії на окупованих територіях Грузії та адміністративної практики порушень прав населення по лінії окупації.

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Вимога Грузії полягає в заклику до Європейського союзу встановити відповідальність Росії за порушення багатьох статей Європейської конвенції. Зокрема, організована окупація Росією і цілеспрямована кампанія проти населення Грузії порушує статтю 2 Європейської конвенції, статтю 3 (заборона тортур), 5 (право на свободу і безпеку), 8 (право на захист сімейного життя),
– зазначили в Мін'юсті.

Влада країни також наголосила, що російська влада не сприяє Грузії в пошуку злочинців і підозрюваних, що переховуються на території РФ.

"Незважаючи на злочини, вчинені під російською окупацією на окупованих територіях, прокуратура Грузії не має можливості повністю визначити всі обставини злочинів та покарати всіх винних. Крім того, як і раніше, неможливо заарештувати підозрюваних, оскільки вони перебувають на окупованих територіях", – заявили в грузинському міністерстві.

Окрім того, зазначається, що Грузія має два міждержавних спори з Росією.

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"Серед перших спорів, що стосуються депортації грузинських громадян з Росії, рішення вже відоме, і ця справа закінчилася перемогою Грузії. Другий спір про війну в серпні 2008 року був представлений Міністерством юстиції Грузії на заключному засіданні (23 травня 2018 року) і зараз очікує на рішення", – повідомили у грузинському Мін’юсті.

До слова, у травні США закликали Росію вивести всі її війська та збройні формування з тимчасово окупованих територій Грузії – Абхазії та Південної Осетії.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини Грузії Європейський суд Абхазія Південна Осетія
Джерело: 24 канал
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