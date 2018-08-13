Юридична війна проти Росії: Україна подала позов до суду через бранців Кремля

Україна нарешті подала колективний позов проти Росії за порушення прав людини. В основі претензії – справи 71 політв'язня Кремля з українським паспортом.

Представники Мін'юсту готували позов місяць, лише позовна заява описана на 130 сторінках. Саме стільки доказів про порушення прав людини в Росії назбирали українські юристи.

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В документах – свідчення політв'язнів Кремля з українським паспортом, дані про катування та знущання над ними.

Подаємо заяву щодо 71 українця, які знаходяться, на наші переконання, за ґратами в Російській Федерації. Одночасно ми продовжуємо збирати інформацію,

– заявив заступник міністра юстиції України Іван Лищина.

В справі є пояснення самих політв'язнів. Немає відео чи аудіо, але про те, як знущаються над в'язнями у російських тюрмах, не раз говорили російські правозахисники. Лише цього року "Новая Газета" опублікувала десятихвилинний фрагмент запису з камери одного тюремника. Наглядачі жорстоко б'ють засуджених, українські бранці кажуть, що з ними поводяться так же.



Такий позов країна подає вперше, фактично, це варіант юридичного визнання українців-політв'язнів Кремля, досі не було.

"Вперше таке відбувається через 5 років війни , коли міжнародний позов охоплює одразу всіх українських політв'язнів. І усі українські політв'язні підпадають під таку парасолю від держави," – сказав голова ГО "Об'єднання рідних політв'язнів", брат Євгена Панова Ігор Котелянець.

Це юридична війна, тобто це перша юридична заява, яка констатує системність переслідування, фактично знищення і переслідування українців в Росії,

– запевнив міністр юстиції України Павло Петренко.

У позові вказали конкретні імена, кажуть в Мін'юсті. Це звинувачення проти прокурорів та суддів у справах українців-політв'язнів Кремля. А також головного очільника та ідеолога – президента країни агресора Володимира Путіна.

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Це вже шостий позов України проти Росії саме до Європейського суду з прав людини. Є ще кілька в інших судах, однак просуваються вони дуже повільно. Навіть ті, що подали ще кілька років тому – досі без вироків.