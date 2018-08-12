"Не треба видавати жодної інформації, це може нашкодити ситуації", – сестра Сенцова

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан просить не поширювати будь-яку інформацію про його можливе звільнення, оскільки це "може нашкодити ситуації".

Про це вона написала у Facebook.

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"Ніч була жахлива. Будь ласка, давайте зробимо висновки. Навіть якщо ви дійсно дізналися, що Олега відпускають, не треба видавати жодної інформації, поки він не залишить Росію. Така передчасна інформація, навіть будучи правдою, може нашкодити ситуації", – заявила сестра режисера.

Вона також попросила "не дзвонити матері Олега доти, поки інформація не підтверджена".

Нагадаємо, вночі на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до Києва. Проте згодом вона написала, що більше не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем і припускає, що їй надали недостовірні дані.