Не надо выдавать никакой информации, это может навредить ситуации, – сестра Сенцова

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан просит не распространять любую информацию о его возможном освобождении, поскольку это "может навредить ситуации".

Об этом она написала в Facebook.

Читайте также: Мы имеем дело с империей фейков, – Геращенко отреагировала на ложь об освобождении Сенцова

"Ночь была ужасная. Пожалуйста, давайте сделаем выводы. Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации", – заявила сестра режиссера.

Она также попросила "не звонить матери Олега тех пор, пока информация не подтверждена".

Напомним, ночью на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии она написала, что больше не имеет никакой информации о вероятном самолете с политзаключенным и предполагает, что ей предоставили недостоверные данные.