Мы имеем дело с империей фейков, – Геращенко отреагировала на ложь об освобождении Сенцова

Уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, ведь это слишком дорого обходится. Так она прокомментировала фейковую информацию о перевозке украинского политзаключенного Олега Сенцова в Киев.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что в ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии она написала, что больше не имеет никакой информации о предполагаемом самолете с политзаключенным и предполагает, что ей предоставили недостоверные данные.

После этого российские тюремщики сообщили, что Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытнанги.

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"72 звонки и 130 смс с 1 до 4 ночи. Без комментариев. Понимаю, что все хотят хороших новостей и все надеются на чудо. Но все же такие деликатные темы требуют публичного молчания до факта подтверждения из официальных источников", – написала Геращенко.

Я это повторяла тысячи раз, что тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, это слишком дорого обходится. И помните, что мы имеем дело с империей лжи, фейков, пранкеров, годами наработанной ФСБшної практики вброса ложной информации, для распространения которой нередко в темную используют светлых и порядочных людей, чтобы их дискредитировать, посеять сплошное недоверие и опошлить святые темы,

– говорится в сообщении политика.

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За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Сенцова обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года Сенцова в России приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года политзаключенный голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.