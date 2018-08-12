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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Так шутят над журналистами": омбудсмен подтвердила, что Сенцова не освобождали

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Сенцова не освободили из российской колонии, подтвердила Денисова
Сенцова не освободили из российской колонии, подтвердила Денисова / Фото из соцсетей

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что распространять ложную информацию о незаконно осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове могут непосредственно работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, где содержится политзаключенный.

Об этом сообщает "Громадське".

24 канал сообщал, что в ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии журналистка добавила, что не имеет никакой информации о предполагаемом самолете с политзаключенным.

После этого российские тюремщики сообщили, что Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытанги.

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Трудно комментировать это... каждый раз надеемся, что будет подтвержденная информация (об освобождении Сенцова, – ред.), но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии,
– рассказала Денисова.

Она также напомнила, что 9 августа у Сенцова была медицинская комиссия, и после обследования, по неофициальным данным, есть 2 вывода: Сенцов за 90 дней голодовки "чувствует себя нормально", а также то, что его якобы можно перевозить.

"Вчера говорили с Москальковой (уполномоченный РФ по правам человека, – ред.). Она говорит, что у него все в порядке, ничего нового, ее риторика не изменилась", – добавила омбудсмен.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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