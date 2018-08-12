Сенцова не освобождали из российской колонии

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытанги.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецком автономном округе.

"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", – сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

Напомним, в ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, однако впоследствии добавила, что не имеет никакой информации о предполагаемом самолете с политзаключенным.

В то же время двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан не могла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Ивлевой о вероятном вылете Сенцова из Салехарда.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.