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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сенцова не звільняли з російської колонії

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Олег Сенцов не виїжджав з колонії
Олег Сенцов не виїжджав з колонії / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитангі.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Головне управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

"Інформація про те, що засуджений Сенцов нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", – сказав співрозмовник агентства.

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Він додав, що Сенцов перебуває в колонії і продовжує голодування.

Нагадаємо, в ніч проти 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, проте згодом додала, що не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем.

Водночас двоюрідна сестра ув’язненого Наталія Каплан не могла ні підтвердити, ні спростувати інформацію Івлєвої про ймовірний виліт Сенцова з Салехарда.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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