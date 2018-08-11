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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сестра Сенцова відреагувала на інформацію про можливе звільнення режисера

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Олег Сенцов може повернутись на Батьківщину?
Олег Сенцов може повернутись на Батьківщину? / Фото з соцмереж

В ніч на 12 серпня з'явилась інформація про те, що літак начебто з українським режисером Олегом Сенцовим вилетів із Салехарда і, можливо, прямує в Україну. Сестра бранця Кремля Наталія Каплан станом на 01:35 ночі не готова підтвердити цю інформацію.

Про це Каплан написала на своїй сторінці у Facebook.

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"На даний момент я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Олега з Лабитнанги. Не дзвоніть, будь ласка, всі і відразу", – написала сестра Сенцова.

Водночас адвокат Сенцова Дмитро Дінзе запостив у себе відео чоловіка, який танцює – у коментарях до посту у нього запитуються, чи не пов'язане це відео з можливим звільненням українського режисера, однак станом на 2:20 адвокат нічого не відповів.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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