Сестра Сенцова відреагувала на інформацію про можливе звільнення режисера

В ніч на 12 серпня з'явилась інформація про те, що літак начебто з українським режисером Олегом Сенцовим вилетів із Салехарда і, можливо, прямує в Україну. Сестра бранця Кремля Наталія Каплан станом на 01:35 ночі не готова підтвердити цю інформацію.

Про це Каплан написала на своїй сторінці у Facebook.

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"На даний момент я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Олега з Лабитнанги. Не дзвоніть, будь ласка, всі і відразу", – написала сестра Сенцова.

Водночас адвокат Сенцова Дмитро Дінзе запостив у себе відео чоловіка, який танцює – у коментарях до посту у нього запитуються, чи не пов'язане це відео з можливим звільненням українського режисера, однак станом на 2:20 адвокат нічого не відповів.