Сестра Сенцова отреагировала на информацию о возможном увольнении режиссера

В ночь на 12 августа появилась информация о том, что самолет якобы с украинским режиссером Олегом Сенцов вылетел из Салехарда и, возможно, направляется в Украину. Сестра пленника Кремля Наталья Каплан по состоянию на 1:35 ночи не готова подтвердить эту информацию.

Об этом Каплан написала на своей странице в Facebook.

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"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вылете Олега с Лабытнанги. Не звоните, пожалуйста, все и сразу", – написала сестра Сенцова.

В то же время адвокат Сенцова Дмитрий Динзе запостил у себя видео человека, который танцует – в комментариях к посту в него запрашиваются, не связано ли это видео с возможным освобождением украинского режиссера, однако по состоянию на 2:20 адвокат ничего не ответил.