Ми маємо справу з імперією фейків, – Геращенко зреагувала на неправду про звільнення Сенцова

Уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко наголосила, що тема заручників і політв’язнів не допускає неперевіреної інформації, адже це надто дорого обходиться. Так вона прокоментувала спростовану інформацію про перевезення українського політв'язня Олега Сенцова до Києва.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що вночі на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до Києва. Проте згодом вона написала, що більше не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем і припускає, що їй надали недостовірні дані.

Після цього російські тюремники сповістили, що Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитнангі.

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"72 дзвінки і 130 смс з 1 до 4 ночі. Без коментарів. Розумію, що всі прагнуть добрих новин і всі сподіваються на диво. Але все ж такі делікатні теми потребують публічного мовчання до факту підтвердження з офіційних джерел", – написала Геращенко.

Я це повторювала тисячі разів, що тема заручників і політв’язнів не допускає неперевіреної інформації, це надто дорого обходиться. Й пам‘ятаймо, що ми маємо справу з імперією брехні, фейків, пранкерів, роками напрацьованої ФСБшної практики вкиду неправдивої інформації, для розповсюдження якої нерідко в темну використовують світлих і порядних людей, аби і їх дискредитувати, посіяти суцільну недовіру й опошлити найсвятіші теми,

– мовиться у повідомленні політика.

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За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Сенцова звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року Сенцова у Росії засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року політв’язень голодує з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.