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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кіномитець сьогодні помирає, бо він дисидент, – світові діячі культури підтримали Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

13 серпня світові діячі культури та мистецтв закликали терміново звільнити українського бранця Олега Сенцова.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Свій заклик вони оприлюднили 13 серпня у французькому виданні Le Monde. Серед тих, хто підписав заклик: видатний французький режисер Жан-Люк Годар, британський кінорежисер Кен Лоуч, німецька режисерка та сценаристка Маргарете фон Тротта (Margarethe von Trotta), канадський кінорежисер і сценарист Девід Кроненберг, французький режисер Мішель Хазанавичус, міністерка культури Франції Франсуаз Ніссен та інші.

Кіномитець сьогодні помирає, бо він дисидент,
– написали вони у документі, порівнюючи Олега Сенцова з радянськими в'язнями.

Автори заклику підкреслюють, що Росія судом і ув'язненням Сенцова порушила "міжнародне право і основоположні засади справедливості", переслідуючи людину за політичні переконання і вільне вираження позиції. "Нічого не робити - означає дати Олегові Сенцову померти", – зазначили діячі культури.

Нагадаємо, вночі на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до Києва. Проте згодом вона написала, що більше не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем і припускає, що їй надали недостовірні дані.

Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов Новини Франції
Джерело: 24 канал
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