Киномастер сегодня умирает, потому что он диссидент, – деятели культуры поддержали Сенцова

13 августа мировые деятели культуры и искусства призвали срочно освободить украинского пленника Олега Сенцова.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Свой призыв они опубликовали 13 августа во французском издании Le Monde. Среди тех, кто подписал призыв: выдающийся французский режиссер Жан-Люк Годар, британский кинорежиссер Кен Лоуч, немецкий режиссер и сценаристка Маргарете фон Тротта (Маргарет von Trotta), канадский кинорежиссер и сценарист Дэвид Кроненберг, французский режиссер Мишель Хазанавичус, министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и другие.

Киномастер сегодня умирает, потому что он диссидент,

– они написали в документе, сравнивая Олега Сенцова с советскими заключенными.

Авторы воззвания подчеркивают, что Россия судом и заключением Сенцова нарушила "международное право и основополагающие принципы справедливости", преследуя человека за политические убеждения и свободное выражение позиции. "Ничего не делать - значит дать Олегу Сенцову умереть", – отметили деятели культуры.

Напомним, в ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии она написала, что больше не имеет никакой информации о предполагаемом самолете с политзаключенным и предполагает, что ей предоставили недостоверные данные.