Грузия продлила чрезвычайное положение до 22 мая из-за коронавируса
Чрезвычайное положение в Грузии из-за коронавируса правительство продлило до 22 мая. В настоящее время количество больных коронавирусом в Грузии составляет 408 человек, из которых 4 умерли и еще 95 выздоровели.
О продлении чрезвычайного положения в Грузии заявил советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает "Грузия Online".
К теме В Грузии из-за коронавируса запретили ездить на авто
Чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса в Грузии было объявлено с 21 марта до 21 апреля. С 31 марта в Грузии запретили работу всех точек продажи алкоголя. На момент введения ЧП в стране были зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом.
Через неделю власть усилила карантин в Грузии, объявив о введении комендантского часа, запрещающего передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00.
14 апреля стало известно, что правительство обратилось к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая. Однако теперь правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране аж до 22 мая.
Добавим, что в Грузии закрыты на въезд и выезд 4 крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.
Почему во время карантина стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Пасхальное обострение на фронте: эксперт оценил намерения Россиисегодня , 14:40
-
О коррупционных схемах в Укрзализныце и проблемах украинских дорог: интервью с Криклиемсегодня , 10:20
-
Курс рубля к доллару резко упал на фоне обвала цены нефтисегодня , 12:10
-
Почетная отставка и миллион гривен: как одиозный судья в очередной раз вышел сухим из водысегодня , 11:00
-
Что происходит в Почаеве после скандального богослужения на Пасхусегодня , 14:36
-
Последствия пожара в Чернобыльской зоне сняли с дрона: жуткое видеосегодня , 15:23