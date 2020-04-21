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      Грузия продлила чрезвычайное положение до 22 мая из-за коронавируса

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      Коронавірус у Грузії - новини 21.04.2020 / Getty Images

      Чрезвычайное положение в Грузии из-за коронавируса правительство продлило до 22 мая. В настоящее время количество больных коронавирусом в Грузии составляет 408 человек, из которых 4 умерли и еще 95 выздоровели.

      О продлении чрезвычайного положения в Грузии заявил советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает "Грузия Online".

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      Чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса в Грузии было объявлено с 21 марта до 21 апреля. С 31 марта в Грузии запретили работу всех точек продажи алкоголя. На момент введения ЧП в стране были зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом.

      Через неделю власть усилила карантин в Грузии, объявив о введении комендантского часа, запрещающего передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00.

      14 апреля стало известно, что правительство обратилось к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая. Однако теперь правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране аж до 22 мая.

      Добавим, что в Грузии закрыты на въезд и выезд 4 крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.

       


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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Чрезвычайное положение Новости Грузии
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