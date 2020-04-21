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      Грузія продовжила надзвичайний стан до 22 травня через коронавірус

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      Коронавірус у Грузії - новини 21.04.2020 / Getty Images

      Надзвичайний стан у Грузії через коронавірус уряд продовжив до 22 травня. Наразі кількість хворих на коронавірус у Грузії становить 408 людей, з яких 4 померли і ще 95 одужали.

      Про продовження надзвичайного стану у Грузії заявив радник прем'єр-міністра країни Іраклій Чіковані, повідомляє "Грузия Online".

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      Надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу у Грузії було оголошено з 21 березня до 21 квітня. З 31 березня у Грузії заборонили роботу всіх точок продажу алкоголю. На момент введення НС у країні було зафіксовано лише 47 випадків зараження коронавірусом.

      Через тиждень влада посилила карантин у Грузії, оголосивши про введення комендантської години, яка забороняє пересування на вулиці пішки і на транспорті з 21:00 до 6:00.

      14 квітня стало відомо, що уряд звернеться до президента з проханням продовжити надзвичайний стан до 10 травня. Однак тепер уряд вирішив продовжити надзвичайний стан у країні аж до 22 травня.

      Додамо, що у Грузії закриті на в'їзд і виїзд 4 найбільших міста: Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі.

       


      Чому під час карантину варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Надзвичайний стан Новини Грузії
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