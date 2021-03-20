Лидеры грузинской оппозиции заявили, что с 20 марта переходят на "чрезвычайный режим работы". Они планируют устроить бессрочные протесты по всей стране.

Такое заявление сделал член оппозиционной партии "Национальное движение" Заал Удумашвили. По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию протеста на проспекте Руставели, а до того митинги будут проходить в Тбилиси и других регионах.

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Он добавил, что оппозиция планирует поехать "в каждый город, каждую деревню, в каждую семью", чтобы убедить население, что эта борьба действительно имеет смысл.

Правда за нами. Это будет жесткий, непрерывный протест, который в конечном итоге приведет к победе и позитивным изменениям в стране,

– сказал Удумашвили.

Заметим, что накануне грузинская оппозиция заявила, что возобновляет протестные акции после провала переговоров с господствующей партией "Грузинская мечта".

Что этому предшествовало

Ранее в Грузии состоялись консультации для разрешения политического кризиса в стране. К слову, кризис начался в Грузии после парламентских выборов осенью 2020 года. В консультации приняли участие:

действующая власть,

представители оппозиции,

представитель главы Евросовета Шарль Мишель,

дипломат Кристиан Даниэльсон.

Переговоры длились неделю. Последний раунд завершился 18 марта и продолжался более 9 часов. Уже после полуночи объявили, что стороны не сумели прийти к согласию.

Камнем преткновения оказались 2 вопроса: