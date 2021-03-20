Грузинская оппозиция объявила о бессрочных акциях протеста по всей Грузии
Лидеры грузинской оппозиции заявили, что с 20 марта переходят на "чрезвычайный режим работы". Они планируют устроить бессрочные протесты по всей стране.
Источник:"Эхо Кавказа"
Такое заявление сделал член оппозиционной партии "Национальное движение" Заал Удумашвили. По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию протеста на проспекте Руставели, а до того митинги будут проходить в Тбилиси и других регионах.
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Он добавил, что оппозиция планирует поехать "в каждый город, каждую деревню, в каждую семью", чтобы убедить население, что эта борьба действительно имеет смысл.
Правда за нами. Это будет жесткий, непрерывный протест, который в конечном итоге приведет к победе и позитивным изменениям в стране,
– сказал Удумашвили.
Заметим, что накануне грузинская оппозиция заявила, что возобновляет протестные акции после провала переговоров с господствующей партией "Грузинская мечта".
Что этому предшествовало
Ранее в Грузии состоялись консультации для разрешения политического кризиса в стране. К слову, кризис начался в Грузии после парламентских выборов осенью 2020 года. В консультации приняли участие:
- действующая власть,
- представители оппозиции,
- представитель главы Евросовета Шарль Мишель,
- дипломат Кристиан Даниэльсон.
Переговоры длились неделю. Последний раунд завершился 18 марта и продолжался более 9 часов. Уже после полуночи объявили, что стороны не сумели прийти к согласию.
Камнем преткновения оказались 2 вопроса:
- назначение досрочных выборов,
- освобождение председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала Георгия Руруа, которых оппоненты власти считают политическими заключенными.
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