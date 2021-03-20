Лідери грузинської опозиції заявили, що з 20 березня переходять на "надзвичайний режим роботи". Вони планують влаштувати безстрокові протести по всій країні.

Таку заяву зробив член опозиційної партії "Національний рух" Заал Удумашвілі. За його словами, 15 травня опозиція збереться на акцію протесту на проспекті Руставелі, а до того мітинги проходитимуть у Тбілісі та інших регіонах.

Важливо Офіс партії Саакашвілі у Грузії взяли штурмом: затримали лідера опозиції

Він додав, що опозиція планує поїхати "до кожного міста, кожного села, у кожну родину", щоб переконати населення, що ця боротьба дійсно має сенс.

Правда за нами. Це буде жорсткий, безперервний протест, що у кінцевому підсумку призведе до перемоги та позитивних змін в країні,

– сказав Удумашвілі.

Зауважимо, що напередодні грузинська опозиція заявила, що поновлює протестні акції після провалу переговорів з панівною партією "Грузинська мрія".

Що цьому передувало

Раніше у Грузії відбулися консультації для розв’язання політичної кризи у країни. До слова, криза почалася в Грузії після парламентських виборів восени 2020 року. У консультації взяли учать:

чинна влада,

представники опозиції,

представник глави Євроради Шарль Мішель,

дипломат Крістіан Даніельсон.

Переговори тривали тиждень. Останній раунд завершився 18 березня і тривав понад 9 годин. Вже після опівночі оголосили, що сторони не зуміли дійти згоди.

Каменем спотикання виявилися 2 питання: