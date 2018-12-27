Грузинская православная церковь поддержит УПЦ — члены Синода

Грузинская православная церковь пока не приняла окончательного решения о создании автокефальной поместной Православной церкви Украины, однако члены Синода заявили, что церковь поддержит украинскую автокефалию.

Об этом сообщает "Громадское".

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Известно, что Синод Грузинской православной церкви заседал в четверг, 27 декабря.

Поэтому после его окончания архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим отметил, что церковь пока воздержалась от принятия официального решения относительно создания автокефальной церкви в Украине до публикации постановления Вселенского патриарха. Однако, по его словам, церковь собирается поддержит автокефалию.

В январе будет опубликовано постановление Вселенского патриарха и наше решение будет после. Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви,

– отметил архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим.

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.