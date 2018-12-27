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      Грузинська православна церква підтримає УПЦ, — члени Синоду

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      Грузинська православна церква підтримає УПЦ, — члени Синоду
      Грузинська православна церква підтримає УПЦ, — члени Синоду / glavcom.ua

      Грузинська православна церква поки що не ухвалила офіційного рішення щодо створення автокефальної помісної Православної церкви України, проте члени Синоду заявили, що церква підтримає українську автокефалію.

      Про це повідомляє "Громадське".

      Читайте також: В Україні створили онлайн-карту переходів УПЦ Московського патріархату під юрисдикцію ПЦУ

      Відомо, що Синод Грузинської православної церкви засідав у четвер, 27 грудня.

      Тож після його закінчення архієпископ Цілканської та Душетської єпархії Зосім зазначив, що церква поки що утрималася від ухвалення офіційного рішення щодо створення автокефальної церкви в Україні до публікації постанови Вселенського патріарха. Проте, за його словами, церква збирається підтримає автокефалію.

      У січні буде опубліковано постанову Вселенського патріарха та наше рішення ухвалить рішення після. Зараз ми утрималися. Грузинська церква підтримає автокефалію Української православної церкви,
      — зазначив архієпископ Цілканської та Душетської єпархії Зосім.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини Грузії Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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