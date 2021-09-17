По данным издания, 3000 файлов, что якобы раскрывают слежения спецслужбы, касаются в основном духовенства и компромата на них.

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Однако там содержатся и разговоры журналистов, оппозиционеров, госслужащих и дипломатов. Некоторые из них уже подтвердили подлинность разговоров.

Что пишут другие СМИ

Телекомпания "Формула" сообщила, что в одном из документов отражены разговоры:

посла ЕС Карла Хартцеля с сотрудниками, где он говорит о встрече 9 октября 2020 года с представителями грузинского духовенства;

посла с одним из сотрудников, в которой они обсуждают ситуацию в Грузинской православной церкви;

помощника посла США Келли Дегнан с представителем МИД Грузии, где также обсуждается встреча 9 октября;

посла Израиля Рада Гидора с протоиереем Георгием Звиададзе об антисемитских заявлениях митрополита Иоанна Гамрекели и других представителей духовенства.

Телекомпания "Мтавари архи" информирует, что среди записей есть внутренние разговоры из посольства США, в частности комуникатора посольства Кэтрин Швейцер и сотрудника по политическим вопросам относительно съемок видео ко Дню независимости.

Некоторые записи похожи на разговоры представителей посольств Эстонии и Германии.

Действующая власть обвинила оппозицию

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили после появления документов в открытом доступе сначала обвинил крупнейшую оппозиционную силу "Единое национальное движение".

Я не говорю, что это оппозиция записывает разговоры и распространяет файлы, но они стоят за всей этой фальсификацией. Мы понимаем, что вся эта кампания, направленная против церкви и правительства, теперь еще и против дипломатов, служит узким партийным интересам,

– сказал он.

Впоследствии чиновник предположил, что к утечке могли быть причастны предыдущий премьер Георгий Гахария и тогдашний заместитель главы СГБ Александр Ходжеванишвили.

В свою очередь Гахария в телеэфире опроверг, что как премьер владел информацией о подобных прослушиваниях, хотя получал данные от Службы госбезопасности.

Обратите внимание! Прокуратура Грузии уже начала расследование по факту утечки секретных записей.