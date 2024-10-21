Сейчас полиция устанавливает все причины этой аварии. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок.

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Что известно о страшной аварии в Киеве

Анна Страшок отметила, что полиция выясняет информацию об аварии в Киеве, поэтому пока не может ничего прокомментировать по этому поводу.

Впоследствии в полиции Киева отметили, что, по предварительной информации, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры.

Известно о минимум четырех пострадавших. Полиция и медики продолжают работать на месте аварии,

– отметили правоохранители.



ДТП в Киеве утром 21 октября / Фото полиции Киева

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в этот день утром на улице Вадима Гетьмана, что в Соломенском районе Киева. На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП Главка полиции, патрульные полицейские и медики.

"Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства", – отметили в полиции Киева.



На месте продолжают работать правоохранители / Фото полиции Киева

До этого об аварии утром в Киеве сообщили местные телеграмм-каналы и СМИ. По предварительным данным, ДТП произошло в Соломенском районе, на остановке Алексея Тихого.

По данным очевидцев, "Газель" полностью влетела в маршрутку, оказавшись в салоне транспортного средства.

В Киеве грузовик въехал полностью в маршрутку / Фото OBOZ.UA

В СМИ рассказали, что одна женщина в тяжелом состоянии. А спасатели из ГСЧС пытаются ее деблокировать и передать врачам.

Как выглядело ДТП в Киеве утром 21 октября / Видео OBOZ.UA

По данным очевидцев, из-за ДТП движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.