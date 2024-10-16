Сегодня утром, 16 октября, в Киеве водители жалуются на длинные пробки по всему городу. На улице Семена Скляренко произошло тройное ДТП с участием трамвая, сообщает 24 Канал.
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Киев парализован в пробках
Рекомендуем планировать свой маршрут по Киеву заранее, ведь движение затруднено на многих ключевых направлениях.
На улице Семена Скляренко произошло тройное ДТП с участием двух легковых авто и трамвая. Движение трамваев по улице приостановлено. Меньших масштабов ДТП на Привокзальной, в направлении Дарницкой площади. Видео событий публикуют киевские телеграмм-каналы.
Тройное ДТП на Семена Скляренко: смотрите видео
Видео аварии на Привокзальной
Огромные пробки также в сторону Подола.