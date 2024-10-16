Сьогодні зранку, 16 жовня, у Києві водії скаржаться на довгі затори по всьому місту. На вулиці Семена Скляренка сталася потрійна ДТП за участі трамвая, повідомляє 24 Канал.

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Київ паралізований у заторах

Рекомендуємо планувати свій маршрут по Києву завчасно, адже рух ускладнений на багатьох ключових напрямках.

На вулиці Семена Скляренка сталася потрійна ДТП за участі двох легкових авто та трамвая. Рух трамваїв по вулиці призупинено. Менших масштабів ДТП на Привокзальній, в напрямку Дарницької площі. Відео подій публікують київські телеграм-канали.

Потрійна ДТП на Семена Скляренка: дивіться відео

Відео аварії на Привокзальній

Величезні затори також у бік Подолу.