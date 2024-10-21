Наразі поліція встановлює всі причини цієї аварії. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок.

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Що відомо про страшну аварію у Києві

Анна Страшок наголосила, що поліція з'ясовує інформацію щодо аварії у Києві, тому поки що не може нічого прокоментувати з цього приводу.

Згодом у поліції Києва зазначили, що, за попередньою інформацією, "Газель" на повній швидкості в'їхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири.

Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії,

– наголосили правоохоронці.



ДТП у Києві вранці 21 жовтня / Фото поліції Києва

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася цього дня вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом'янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

"Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з'ясовують усі обставини", – зазначили у поліції Києва.



На місці продовжують працювати правоохоронці / Фото поліції Києва

До цього про аварію вранці у Києві повідомили місцеві телеграм-канали та ЗМІ. За попередніми даними, ДТП сталася в Солом'янському районі, на зупинці Олекси Тихого.

За даними очевидців, "Газель" повністю влетіла в маршрутку, опинившися в салоні транспортного засобу.

У Києві вантажівка в'їхала повністю у маршрутку / Фото OBOZ.UA

У ЗМІ розповіли, що одна жінка у важкому стані. А рятувальники з ДСНС намагаються її деблокувати та передати лікарям.

Який вигляд мала ДТП у Києві вранці 21 жовтня / Відео OBOZ.UA

За даними очевидців, через ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.