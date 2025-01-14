Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.
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В Киеве загорелся грузовик
Вечером 14 января в телеграмм-каналах начали публиковать кадры, как в столице горит грузовик. На видео видно, что транспортное средство охватил огонь.
В столице загорелся грузовик: смотрите видео
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В Киеве пылает грузовик: смотрите видео
Вскоре в патрульной полиции рассказали детали относительно ситуации. В частности, там обратились к жителям столицы.
В связи с технической неисправность, загорелся грузовик на Кольцевой дороге, в направлении Жулянского путепровода,
– говорится в сообщении.
Указывается, что на месте патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.
Там отметили, что стоит учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки.