На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар в учебном заведении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Пожар ликвидировали

Спасатели рассказали, что пожар в 2-этажном здании площадью 220 квадратных метров возник 12 января в 04:08.

Тушение осложняли сильный ветер и отсутствие водоисточников,

– уточнили в сообщении.

В 07:50 пожарные пожар ликвидировали.

К ликвидации возгорания было привлечено 45 спасателей и 13 спецавтомобилей. К счастью, пострадавших нет.

Кроме этого, известно, что в субботу, 11 января, в отеле на горнолыжном курорте Драгобрат вспыхнул пожар. Его ликвидация завершена.

ГСЧС сообщает, что 20 отдыхающих эвакуировали. Администрация отеля пыталась обуздать огонь. Им в этом помогали специалисты горного поисково-спасательного отделения села Квасы. Из-за сложных условий горного пути спасателям пришлось прокладывать рукавные линии для подачи воды.