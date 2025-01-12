На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу в навчальному закладі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Пожежу ліквідували
Рятувальники розповіли, що пожежа у 2-поверховій будівлі площею 220 квадратних метрів виникла 12 січня о 04:08.
Гасіння ускладнювали сильний вітер і відсутність вододжерел,
– уточнили у повідомленні.
О 07:50 вогнеборці пожежу ліквідували.
До ліквідації займання було залучено 45 рятувальників і 13 спецавтомобілів. На щастя, постраждалих немає.
Крім цього, відомо, що у суботу, 11 січня, у готелі на гірськолижному курорті Драгобрат спалахнула пожежа. Її ліквідацію завершено.
ДСНС повідомляє, що 20 відпочивальників евакуювали. Адміністрація готелю намагалася приборкати вогонь. Їм у цьому допомагали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси. Через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.