На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу в навчальному закладі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також Ніби кадри з фільму жахів: Каліфорнію накрило вогняне торнадо

Пожежу ліквідували

Рятувальники розповіли, що пожежа у 2-поверховій будівлі площею 220 квадратних метрів виникла 12 січня о 04:08.

Гасіння ускладнювали сильний вітер і відсутність вододжерел,

– уточнили у повідомленні.

О 07:50 вогнеборці пожежу ліквідували.

До ліквідації займання було залучено 45 рятувальників і 13 спецавтомобілів. На щастя, постраждалих немає.

Крім цього, відомо, що у суботу, 11 січня, у готелі на гірськолижному курорті Драгобрат спалахнула пожежа. Її ліквідацію завершено.

ДСНС повідомляє, що 20 відпочивальників евакуювали. Адміністрація готелю намагалася приборкати вогонь. Їм у цьому допомагали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси. Через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.